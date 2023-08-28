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Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим, – Зеленський

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Не можна прикривати несплату податків допомогою військовим, – Зеленський
Бізнес не повинен прикривати відмову у сплаті податків своєю допомогою Силам оборони країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає Укрінформ.

"Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки – це нечесно. Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що допомога ЗСУ є волею і бажанням, адже Сили оборони захищають у тому числі й бізнес.

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Топ коментарі

  • Игорь bb1a4e2d
    а воровать и мародерничать вы закончите??люди не платят мелочь в налогах пытаясь выживать а вы твари воруете миллионами и давите на жалость???
  • Константин 941a3274
    офшорний клоун прокинувся!
    це ти їх повідкривав, щоб в Україні більше податків сплатити?
  • Serhiy Tokolov
    Зате тотальне розкрадання бюджетних коштів та іноземної фіндопомоги під прикриттям бойових дій, до яких не маєте жодного стосунку, Єнта проста ваше фсьо!
    Чи не так?
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