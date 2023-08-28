Скандальна закупівля курток для ЗСУ: В антикорупційній раді при Міноборони розповіли деталі попередньої перевірки

Турецькі куртки для українських військовослужбовців, які стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали розслідувачі.

Про це за результатами попередньої перевірки повідомив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Євген Грушовець, передає Радіо Свобода.

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності.

І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – наголосив він.

Щодо завищених цін, за його словами, це питання точно не до Міноборони. Бо, коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна. І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, то яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження та країнах, через які відбувався транзит цих курток, – по суті Міноборони абсолютно не стосується, каже Грушовець.

"Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати. Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – додає він.

Також Грушовець наголосив, що загалом курток для ЗСУ закуповувалось більше, аніж 180 тисяч, про що писали журналісти. І робило це Міноборони у різних компаній. Навіть у тому числі – українських. Чи дійсно була корупційна складова в ціні і чи дійсно ці куртки купували "неправильно" – Громадська антикорупційна рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Ламаний інвойс". Міноборони не змогло пояснити, чому турецькі куртки для військових подорожчали утричі

Нагадаємо, у серпні журналісти zn.ua виявили, як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню військову форму, але в Україну вона вже приїхала по документах як "зимова" і за втричі дорожчою ціною.

Зокрема, документи свідчать, що 4900 курток (і штанів), які в одному документі вказуються загальною вартістю $142 тис., згодом указуються за ціною $421 тис. Ціна за "камуфляжні" куртки з $29 доларів за штуку зросла до $86 доларів за "зимові повітрозахисні" куртки.

Згодом журналісти з'ясували, що співвласником турецької компанії, у якої Міністерство оборони закупило літні куртки за ціною зимових, виявився племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До повномасштабного вторгнення він був директором Палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", яка належала підозрюваному у держзраді В'ячеславу Богуслаєву. Брат нардепа також багато років працював у Богуслаєва.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов приніс на засідання комітету військову зимову куртку, щоб спростувати звинувачення. Проте під час засідання виявилося, що ця куртка була закуплена за іншим контрактом.