Кредитні спілки вперше за два роки наростили активи, – Нацбанк

Небанківський фінсектор відновлюється повільно в умовах повномасштабної війни, водночас у другому кварталі 2023 року кредитні спілки вперше за два роки наростили активи.

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за другий квартал 2023 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

За його даними, обсяг активів страховиків життя за звітний період збільшився вдруге поспіль – на 4%. Водночас активи ризикових страховиків незначно зменшилися через вихід із ринку семи установ.

Обсяг премій страхування життя протягом кварталу майже не змінився, ризикового страхування – зріс на 12% ‒ до рівня четвертого кварталу 2021 року.

Обсяг премій з автострахування збільшився на 21% та перевищив довоєнний рівень. Частка премій автострахування протягом повномасштабної війни стало перевищує половину надходжень ризикових страховиків.

Страховий ринок залишається прибутковим. Зокрема, рентабельність капіталу ризикових страховиків співмірна з попередніми роками (6%), а страховики життя отримали рекордний квартальний прибуток.

Як зазначається, майже дворічне зменшення активів кредитних спілок у другому кварталі призупинилося: вони дещо збільшилися, незважаючи на скорочення кількості установ. Активи повільно зростали у більшості спілок, проте на кінець кварталу сягнули лише 60% довоєнного рівня.

Нові кредити зросли вдруге поспіль – майже на третину за квартал. Найпомітніше – позики населенню на будівництво, ремонт, реконструкцію нерухомості. Завдяки цьому дещо зріс кредитний портфель ‒ на 5% за квартал. Проте залишається значною частка кредитів у портфелі, що прострочені більш як на 90 днів, – третина. Обсяги фінансування з боку об’єднаних кредитних спілок збільшилися на 12%, а відплив коштів значно уповільнився.

Сектор ломбардів надалі демонстрував відновлення. Процентні доходи та надходження від реалізації майна зросли, що дало змогу отримати прибуток та поліпшити показники рентабельності.

Загалом у другому кварталі з відповідного Реєстру було виключено 82 небанківські фінансові установи ‒ 38 фінансових компаній, вісім лізингодавців, по сім страховиків і ломбардів, а також шість кредитних спілок. Більшість фінустанов відмовились від ліцензій добровільно.

16 фінкомпаній виключено з реєстру та у статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Водночас упродовж кварталу зареєстровано одну фінансову компанію та одного лізингодавця.