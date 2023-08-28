Запаси газу в українських сховищах сягнули 14 мільярдів кубометрів

Запаси природного газу в підземних сховищах України станом на кінець серпня зросли до 14 млрд кубометрів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.





"Вже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Заплановану мету в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону) буде виконано і навіть перевиконано", – наголосив він.

Очільник "Натогазу" уточнив, що обсяг 14,7 млрд кубометрів передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії, нагадавши, що Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

Чернишов також нагадав, що "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану для населення у розмірі 7,96 грн. за кубометр ще на рік – до 1 травня 2024 року.

Крім того, Кабінет міністрів України продовжив дію спеціального зобов'язання, в межах якого "Нафтогаз" продовжуватиме реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року, що дозволить залишити незмінними тарифи на тепло для населення у новому опалювальному сезоні.

Як повідомлялося, Україна має 12 ПСГ загальною проектною ємністю 31 млрд кубометрів. В опалювальний сезон 2023/2024 років країна планує увійти із запасами 14,7 млрд кубометрів.