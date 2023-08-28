Аграрії рекордно збільшать площі під ріпаком і зменшать посіви озимої пшениці, – опитування Мінагрополітики

Українські аграрії планують засіяти рекордні площі озимим ріпаком, але зменшать частку пшениці та ячменю.

Про це свідчать результати опитування аграріїв про підготовку до посівної кампанії озимих під урожай-2024, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За його даними, посівні площі під озимими культурами не планують суттєво скорочувати 45% фермерів, 38% опитаних підприємців можуть збільшити посівні площі, 14% озимих цього року не сіятимуть взагалі.

"Таке співвідношення загалом відповідає аграрній практиці в Україні, де щороку до 20% сільськогосподарських виробників не беруть участі у сівбі озимих культур", – зазначають у міністерстві.

Загалом посівні площі під озимими культурами можуть збільшитися на 0,5 млн га, або на 8%, порівняно з минулим сезоном. Ключовим фактором розширення посівних площ залишається ріпак, посіви під ним можуть збільшитися майже на 40% і досягнуть рекордних 1,9 млн га.

"Цього року ми вже спостерігали, що частка посіяних олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це було насамперед із дорогою логістикою. Цю тенденцію ми спостерігаємо і в планах аграріїв на наступний сезон", – пояснив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

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За даними міністерства, ключовими викликами посівної кампанії озимих у сезоні-2024 залишиться дефіцит фінансів та низька ліквідність аграрного сектору. Понад третина респондентів називають основною проблемою кампанії невизначеність щодо ринкових перспектив. Чверть учасників опитування вказують на зниження економічної мотивації, що негативно позначається на їхніх очікуваннях щодо майбутнього врожаю озимих культур.

Аграрії також називають одним із найбільш чутливих питання застосування добрив та пестицидів. Застосовувати їх у повному обсязі готові великі та середні виробники. Рівень внесення добрив очікується на рівні вдвічі менше за агрономічну потребу – 47%, засобів захисту рослин – 56%. Лише 10% респондентів готові застосовувати добрива на рівні 100% потреби, засоби захисту рослин – 18%.

Високу оцінку рівня забезпечення паливом та насінням дають великі та середні виробники. Нині середній рівень забезпечення паливом оцінюється у 53%, насінням – 60%.

У Мінагрополітики уточнили, що в опитуванні, яке тривало 7-14 серпня, взяли участь 2403 респонденти, з яких 2070 (86%) надали розгорнуту інформацію про власні плани до посівної кампанії озимих культур під урожай-2024.