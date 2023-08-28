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У військкоматах почали нагадувати роботодавцям про обов’язок перевіряти військові квитки у чоловіків

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У військкоматах почали нагадувати роботодавцям про обов’язок перевіряти військові квитки у чоловіків
Роботодавці можуть приймати на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Відтак, роботодавець зобов'язаний перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів – військових квитків або тимчасових посвідчень або ж посвідчень про приписку до призовних дільниць для призовників, попереджає Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", – наголошується у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що керівники несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК. 

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba
    а що так, ще не всі воєнкоми купили хатинки в іспаніях?
    ще не всі мерседеси викупили?
  • Юрій Вінгорськи
    а в чому справа????
    хто не дав тцк законних прав та повноважень????
    зто теж саме не дав мусарам????
    хто каже, незаконно що зараз воєнний стан після березня 2022??
    хто незаконно ввів коменданську годину???
    хто не призвав відставних військових, ментів, сбу, та й остальних силовиків до 60 років, бо їх є 1,5 млн
    хто негласно не призиває блатних, грошовитих, та мажорів???
    хто не змусив можновладців повернути в Україну своїх дітей та родичів призовного віку, які вільно себе почувають саме тому, що всього перечисленого реально нема, лиш на словах і вони по закону, нічого не порушують???
    хто зовсім не реагує на корупцію та відверте розкрадання бюджету?????
    І НЕВЖЕ ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ КЛЯТИЙ БАРИГА?????
    ТО ДЕ ТОДІ ПРЕЗИДЕНТ?????
    чи я чогось не розумію?????
  • Энди Мир
    Так по твоєму гнівному коментарі не зрозуміло - ти у вишиванці в окопі чи в косоворотці на дивані?
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