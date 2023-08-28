Угорщина погрожує розширити заборону на імпорт української агропродукції

Уряд Угорщини підтвердив готовність закрити кордон для української аграрної продукції з 16 вересня, якщо ЄС не погодить заборону на внутрішній продаж українського зерна.

Як пише Agrarszektor, про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, передає "Європейська правда".

За його словами, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових, яка закінчується 15 вересня, Угорщина не тільки закриє кордони для української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а й розширить перелік до 24 продуктів.

Міністр аргументує це захистом внутрішнього ринку. Надь скаржиться, що останніми роками угорське сільське господарство переживає "одне потрясіння за іншим".

За його словами, для угорських фермерів створюють труднощі "епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує по сусідству, та її наслідки, енергетична криза, а також те, що дешева українська сільгосппродукція безмитно заполонила європейський ринок".

"Навіть незважаючи на те, що врожай кращий – очікується, що цього року врожай кукурудзи досягне майже рекордного рівня – дешева конкуренція ускладнює продаж", – додав Надь.

У травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Водночас Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.