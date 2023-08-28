Румунія збільшить потужності свого найбільшого морського порту для вивезення зерна з України

Румунія подвоїть пропускну спроможність свого головного чорноморського порту Констанца та дунайських морських шляхів протягом двох місяців, щоб допомогти Україні експортувати зерно в умовах блокування чорноморського "зернового коридору" Росією.

Про це прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що цей план буде реалізовано незалежно від атак Росії на українські порти на іншому березі Дунаю, на кордоні з Румунією.

"У 2023 році Україна матиме близько 40 млн тонн зерна на експорт. Щоб (сприяти) цьому, ми збільшили пропускну спроможність як у гавані Констанці, так і на шляхах, які ведуть у гавань Констанци, щоб це сталося. Ми мобілізувалися, як могли", – сказав Чолаку.

Він нагадав, що обіцянка Румунії розширити коридор за рахунок поглиблення Дунаю і розширення портової інфраструктури пролунала після того, як Росія вийшла з "Чорноморської зернової ініціативи", яка дозволяла українському зерну надходити на світові ринки через Чорне море. Москва також погрожувала комерційним суднам і не давала їм залишити українські порти, що призвело до перенаправлення експорту через Дунай.

"Ми добре засвоїли уроки, пов'язані з Росією. Ми знаходимося в нульовій залежності від російських енергоносіїв та ресурсів. Наша підтримка України беззастережна", – наголосив прем'єр-міністр Румунії.

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За його словами, збільшення пропускної спроможності чорноморського порту Констанца та інших маршрутів дозволить збільшити експорт українського зерна до 4 млн тонн на місяць.

Чолаку повідомив, що наразі здійснюються інвестиції у Сулинський канал. Крім того, існують інші "рішення", наприклад, дозволити суднам нічний транзит з жовтня і наростити вантажні перевезення мінімум до 14 суден на день. Збільшення вдвічі розміру барж також означає, що Україні не доведеться так часто використовувати зернові склади, додав голова румунського уряду.

Він також пообіцяв, що Румунія відкриє більше автомобільних пунктів перетину кордону та покращить свою залізничну інфраструктуру на станціях, що межують з Україною, щоб прискорити перевалку вантажів.