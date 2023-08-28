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Росіян попередили про подорожчання хліба через санкції та вихід Путіна із "зернової угоди"

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Росіян попередили про подорожчання хліба через санкції та вихід Путіна із "зернової угоди"
Російські хлібозаводи попередили про підвищення ціни на продукцію через санкції, вихід з "зернової угоди" та подорожчання собівартості сировини.

За словами директора російської Національної спілки хлібопечення Рустама Айдієва, очікується, що відпускні ціни на хліб зростуть на 7-10% до кінця поточного року, передає The Moscow Times.

Ціни на хліб в РФ вже зростали навесні 2022 року через "непрогнозоване стрибкоподібне зростання всіх складових витрат". Про нове подорожчання восени 2023 раніше писав телеграм-канал Baza, посилаючись на джерела серед виробників.

На ситуацію вплинув вихід Росії із "зернової угоди", що спричинило збільшення цін на борошно і зерно, а також санкції, що викликали зростання вартості обслуговування імпортного обладнання, говорили джерела. Через падіння курсу рубля стрибнула вартість імпортних компонентів, включаючи солод.

Підвищення собівартості виробництва також стало результатом низки факторів, включаючи збільшення витрат на основну сировину (борошно), логістику та оплату праці робітників, зазначає Айдієв.

Топ коментарі

  • A San
    -Тепер путін буде меньше воювать?
    -Ні ,тепер ви будете меньше їсти...
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Так ви ж неграм хотіли безплатно загнати
  • Алекс Мышкевич
    Так то ж негри, а не мокшанські раби 😂👍
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