Двоє членів наглядової ради "Центренерго" звільнилися одразу після призначення

Незалежні члени наглядової ради ПАТ "Центренерго" Євген Горкунов та Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням через чотири дні після призначення.

Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх повноваження припинено з 27 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Усього на посаді вони перебували 17 днів – з 10 серпня, а заяви про звільнення написали 14 серпня, у день призначення нового керівника товариства.

Наразі на їхнє місце ніхто не обраний.

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Як повідомлялося, новий склад наглядової ради "Центренерго" був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів компанії від 7 серпня.

У якості незалежних членів до наглядової ради державної компанії увійшли Євген Горкунов, Володимир Величко та Андрій Ткаченко. У якості представників держави свої місця у наглядовій раді "Центренерго" зберегли керівник кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота та голова комісії з припинення АТ "Завод "Електроважмаш" Віктор Бусько.

Згодом наглядова рада ухвалила рішення про зміну керівника компанії. За пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна.