Двоє членів наглядової ради "Центренерго" звільнилися одразу після призначення
Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх повноваження припинено з 27 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
Усього на посаді вони перебували 17 днів – з 10 серпня, а заяви про звільнення написали 14 серпня, у день призначення нового керівника товариства.
Наразі на їхнє місце ніхто не обраний.
Як повідомлялося, новий склад наглядової ради "Центренерго" був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів компанії від 7 серпня.
У якості незалежних членів до наглядової ради державної компанії увійшли Євген Горкунов, Володимир Величко та Андрій Ткаченко. У якості представників держави свої місця у наглядовій раді "Центренерго" зберегли керівник кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота та голова комісії з припинення АТ "Завод "Електроважмаш" Віктор Бусько.
Згодом наглядова рада ухвалила рішення про зміну керівника компанії. За пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна.