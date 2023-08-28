Латвійські компанії збільшили експорт товарів до Росії попри санкції

Латвійські компанії попри санкції за перше півріччя експортували товарів до Росії більше, ніж у першому півріччі 2022 року.

Про це повідомляє LSM із посиланням на Латвійське телебачення, яке вивчило список Центрального статистичного управління Латвії, передає Європейська правда.

В опублікованому списку вказані 169 експортерів до Росії та 94 – до Білорусі, які поставили до цих країн товарів на суму 560 млн євро за перші півроку 2023 року.

Фармацевтична компанія Grindex, яка експортує до Білорусі, вирізняється найбільшим оборотом у списку. Однією з найбільших компаній з експортом до РФ є її дочірнє підприємство Kalceks.

У звіті за 2022 рік концерн вказав, що від збуту на російському ринку отримав дохід у понад 70 млн євро – це чверть його обороту. Інша велика фармацевтична компанія Латвії Olainfarm, яка також експортує товари в РФ, посилається на міжнародні права людини.

"Тому ліки і товари медичного призначення не включені до санкційних списків ані Євросоюзу, ані інших країн Заходу, і жодних обмежень за цими групами товарів наразі не планується", – йдеться в коментарі компанії.

Компанія-дистриб'ютор алкогольних брендів у Латвії від Pernod Ricard Eastern Europe Operations продовжує експорт до Білорусі, хоча в квітні 2023 року заявляла про припинення бізнес-відносин із РФ.

Раніше повідомлялося, що Центральне статистичне бюро Латвії оприлюднило список компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю на тлі війни РФ проти України.