Новини

Латвійські компанії збільшили експорт товарів до Росії попри санкції

5020
Латвійські компанії збільшили експорт товарів до Росії попри санкції
Латвійські компанії попри санкції за перше півріччя експортували товарів до Росії більше, ніж у першому півріччі 2022 року.

Про це повідомляє LSM із посиланням на Латвійське телебачення, яке вивчило список Центрального статистичного управління Латвії, передає Європейська правда.

В опублікованому списку вказані 169 експортерів до Росії та 94 – до Білорусі, які поставили до цих країн товарів на суму 560 млн євро за перші півроку 2023 року.

Фармацевтична компанія Grindex, яка експортує до Білорусі, вирізняється найбільшим оборотом у списку. Однією з найбільших компаній з експортом до РФ є її дочірнє підприємство Kalceks.

У звіті за 2022 рік концерн вказав, що від збуту на російському ринку отримав дохід у понад 70 млн євро – це чверть його обороту. Інша велика фармацевтична компанія Латвії Olainfarm, яка також експортує товари в РФ, посилається на міжнародні права людини.

"Тому ліки і товари медичного призначення не включені до санкційних списків ані Євросоюзу, ані інших країн Заходу, і жодних обмежень за цими групами товарів наразі не планується", – йдеться в коментарі компанії.

Компанія-дистриб'ютор алкогольних брендів у Латвії від Pernod Ricard Eastern Europe Operations продовжує експорт до Білорусі, хоча в квітні 2023 року заявляла про припинення бізнес-відносин із РФ.

Раніше повідомлялося, що Центральне статистичне бюро Латвії оприлюднило список компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю на тлі війни РФ проти України.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини