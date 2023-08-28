Столичні чиновники розікрали 13 мільйонів на закупівлі запчастин для "швидких", – прокуратура

Директору комунальної організації "Київмедспецтранс" повідомили про підозру в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн гривень, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.

За даними слідства, посадовці у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в м. Києві та забезпечення їх запчастинами.

"Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами. За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У столичній прокуратурі додали, що наразі триває розгляд клопотань щодо інших учасників організованої злочинної групи.