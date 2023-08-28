Міноборони замовило зимового одягу для бійців на 1,3 мільярда. Топ-10 постачальників
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Загалом Міноборони вдалось замовити обмундирування для щонайменше 235 тисяч солдатів. Частину тендерів довелось відмінити, оскільки міністерство відхилило пропозиції всіх учасників.
Штани замовляли по ціні від 2 046 до 2 598 гривень за штуку ($56-71 за курсом Нацбанку), куртки – по 2 823-3 274 грн ($77-90).
Це відповідає рівню ціни у скандальних контрактах Міноборони з турецькою фірмою Vector avia, співвласником якої виявився племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Ламаний інвойс". Міноборони не змогло пояснити, чому турецькі куртки для військових подорожчали утричі
Ця фірма імпортувала з Туреччини штани по $63, куртки по – $86. При цьому у деяких партіях товару від цієї фірми на загальну суму $9 мільйонів вага зимових курток становила менше 1,46 кілограма. Це саме та вага, яку назвав нормальною для зимових курточок заступник міністра оборони Денис Шарапов.
Загалом підряди отримали десять українських компаній. Більшість з них були і раніше відомі серед постачальників Міноборони:
- ТОВ "Мік" (246,85 млн грн, куртки по 3 274 грн, штани по 2 065-2 601 грн). Засновник – Мітрохін Олег Євгенович. Раніше був співзасновником російсько-української компанії "РосУкртекстиль".
- ТОВ "Ніка-тест плюс" (221,57 млн грн, куртки по 2 830-2 835 грн, штани по 2 063-2 066 грн). Засновниця Сидоренко Богдана Вікторівна.
- ТОВ "АнВа" (201,64 млн грн, куртки по 2 823-3 269 грн, штани по 2 058-2 595 грн). Засновник – Курганський Петро Федорович.
- ТОВ "Текстиль-контакт" (130,50 млн грн, куртки по 2 832-3 273 грн та штани по 2 046-2 067 грн). Власником через інвестфонд "Геліон" є Соколовський Олександр Беньямінович.
- ПП "Аллен-бізнес" (108,89 млн грн, куртки по 3 270 грн, штани по 2 066 грн). Засновники – Покулита Ірина Олександрівна а Рего Анна Олександрівна.
- ПрАТ "Астра люкс" (101,41 млн грн, куртки по 3 273 грн, штани по 2 046-2 598 грн). Основний акціонер – Сергєєва Ольга Олексіївна.
- ТОВ "Екстрім-текс" (90,86 млн грн, штани по 2 596 грн). Засновник – Тарасова Євгенія Геліївна.
- ТОВ "ТД Харків" (72,15 млн грн, куртки по 2 830 грн/шт). Бенефіціарами є Якименко Валентина Василівна та Фелонюк Віта Анатоліївна.
- ТОВ "Швейна фабрика "Галант" (65,45 млн грн, куртки по 3 273 грн/шт). Бенефіціарами є Коник Валерій Геннадійович і Навитанюк Микола Васильович.
- ТОВ "Шервул" (40,91 млн грн, штани по 2 046 грн/шт). Засновником є Лук’яненко Олег Володимирович з Сум.