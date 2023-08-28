Більше 25 мільярдів: Рахунки юросіб у Sense Вank значно зросли після націоналізації банку

Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс, що підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. Так, менше ніж за місяць пасиви юридичних осіб в банку зросли на понад 5 млрд грн, і станом на 28 серпня 2023 року складають більше ніж 25 млрд грн.

"Банк уже давно співпрацює з найбільшими підприємствами країни, а саме: "Укрзалізницею", "Енергоатомом", "Нафтогазом" тощо, а після націоналізації до цього переліку додаються нові імена серед яких й "Укрнафта", – сказано в повідомленні банку.

Sense Bank уповноважений на виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також банк бере участь у поточних державних програмах та має наміри приєднатися до участі в реалізації нових ініціатив уряду, спрямованих на підтримку та відбудову економіки України.

Sense Bank – державний банк, один із системно важливих банків України з 128 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОП. У банку працює близько 4 тис. співробітників.

Як повідомлялося, 22 липня уряд і Національний банк завершили процедуру націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-Банк"). Головою правління АТ "Сенс Банк" було призначено Дмитра Кузьміна, а членами правління "Сенс Банку" після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.

20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками, а 5 липня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").