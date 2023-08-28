Народжуваність у Києві під час повномасштабної війни впала на 40%

За 550 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії у пологових будинках і сховищах столиці народилися 26 984 немовляти.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба столичної міської адміністрації.

Таким чином, під час повномасштабної війни у столиці народжувалося в середньому 49 дітей на добу, тоді як у 2021 році цей показник становив 83 дитини.

Для порівняння, у 2018 році у Києві народилося 35 056 немовлят, у 2019 році – 33 412, у 2020 році – 32 468, а у 2021 році – 30 336 немовлят.