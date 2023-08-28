Нацбанк посилить вимоги до договорів страхування для захисту споживачів

Національний банк України розробив проєкт Положення про особливості укладення договорів страхування, яке має сприяти запобіганню порушенням страховиками прав і свобод споживачів.

Наразі проєкт регуляторного акта оприлюднено на офіційному сайті НБУ для обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, оновлені вимоги до договорів передбачають включення в договори страхування інформації для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень та забезпечать правову визначеність стосовно застосування електронного підпису уповноваженою особою страховика або страхового посередника.

Положенням передбачено низку вимог до форми та змісту договорів страхування, а саме: