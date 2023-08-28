Єврокомісія має відреагувати на погрози продовжити обмеження на експорт аграрної продукції з України, – Офіс президента

В Офісі президента України очікують швидкої та адекватної реакції Єврокомісії у разі продовження обмежень на експорт української агропродукції після 15 вересня окремими країнами ЄС в односторонньому порядку.

Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо після 15 вересня окремі держави-члени ЄС таки введуть в односторонньому порядку рішення про обмеження торгівлі України з ЄС, чекатимемо на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії, зокрема, у правовій площині щодо таких держав. Адже принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС порушувати не можна за жодних обставин", – наголосив чиновник.

За його словами, "у разі, якщо сторона ЄК піде на порушення Угоди про асоціацію, у тому числі відповідних положень щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати".

Жовква нагадав про зустріч президента України та голови Єврокомісії минулого тижня в Афінах.

"Це була дуже важлива зустріч. Президент України дуже чітко сказав пані президенту про те, що ми пам'ятаємо, що рішення Єврокомісії про обмеження українського експорту діє до 15 вересня. І після цього воно не діятиме", – сказав він.

"Пані президентка ще раз підтвердила, що її позиція не змінилася. Ми впевнені, що жодний тиск жодної країни-члена ЄС не спричинить порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС", – сказав Жовква.

За його словами, "ми говорили про те, що слід чітко відрізняти дії де-юре та дії де-факто. Іноді де-юре деякі країни заявляють, що вони не блокують транзит, але де-факто це далеко не так".

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"У мене є домовленість з кабінетом президентки фон дер Ляєн, що будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції. Важливо, що пані президентка ЄК чітко сказала: "Ні, жодного необґрунтованого рішення щодо продовження після 15 вересня ембарго не буде", – наголосив заступник голови Офісу президента.

Після цієї зустрічі, зазначив він, "тиск із боку Польщі продовжився (маю на увазі відповідну заяву польського міністра сільського господарства, що деякі країни продовжать заборону на експорт до них українського зерна після 15 вересня)".

"Але Україна не буде заручником тих чи інших іноземних передвиборчих кампаній. До речі, йдеться не лише про Польщу. Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України та хоче чути аргументи. І якщо ухвалювати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та відповідних процедур", – додав Жовква.

Як повідомлялося, у травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Уряд Угорщини також підтвердив готовність закрити кордон для української аграрної продукції з 16 вересня, якщо ЄС не погодить заборону на внутрішній продаж українського зерна.

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.