Фінляндія планує наступного року витратити 2,3% ВВП на оборону
Як ідеться в повідомленні фінського Міністерства оборони, оборонні витрати Фінляндії у 2024 році знизяться в порівнянні з 2023 роком – передусім через скорочення оборонних закупівель "у зв’язку зі зміною військово-оперативного середовища" (ймовірно, це натяк на вступ країни в НАТО), передає Європейська правда.
Водночас оперативний бюджет фінських Сил оборони збільшиться приблизно на 237 млн євро, а їхні операційні видатки пропонується збільшити на 50 млн євро на основі урядової програми.
"Таке збільшення сприятиме подальшому зміцненню обороноздатності й відповідатиме оборонним вимогам членства Фінляндії в НАТО, а також підтримуватиме діяльність Фінляндії як держави-члена НАТО", – йдеться в повідомленні.
Окремо в бюджеті фінського Міноборони передбачені 242 млн євро на заміну військового обладнання, поставленого Фінляндією в Україну.
Як повідомлялося, минулого тижня Фінляндія направить в Україну 18 пакет військової допомоги. Вартість військової техніки, що поставляється, складе близько 94 млн євро.