КРАІЛ видала нові ліцензії операторам онлайн-казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала нові ліцензії на організацію азартних ігор у казино та залах гральних автоматів.

Зокрема, за результатами розгляду заяв про отримання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор КРАІЛ ухвалені такі рішення про видачу:

ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті;

ліцензій на гральне обладнання: гральні автомати, гральні столи, гральні столи з кільцем рулетки.

Як пише LIGA.net, ліцензіатами у серпні 2023 року стали: ТОВ "Примум" (гральний стіл, автомат, рулетка, наземне казино), ТОВ "Айфар Груп", Golden Gate Casino (гральний стіл, автомат, рулетка).

Також на засіданні КРАІЛ було прийнято рішення про погодження проєкту постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року № 303" без зауважень, надісланого Міністерством економіки України.

Вказаним проєктом акта вносяться зміни в частині надання права КРАІЛ здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор (у тому числі фактичні перевірки методом контрольних закупок) та у лотерейній сфері, на період дії воєнного стану за власним рішенням.

Раніше КРАІЛ повідомила, що анулювала низку ліцензій "у зв'язку з наявністю опосередкованого контролю з боку резидентів Росії" і за несплату за ліцензії.

Також Податкова анонсувала перевірки закладів, що мають проблеми з ліцензуванням. Згідно з даними на сайті КРАІЛ, було анульовано ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Небула Геймс", ТОВ "Гральний клуб "Лорд", ТОВ "Волна 4444", ТОВ "Казино "Прем'єр Палац", ТОВ "Харків Палас Клуб", ТОВ "Фан Гейм", ТОВ "Соло Геймс", ТОВ "Шторм Юкрейн", ТОВ "СТ Геймінг Юкрейн", АТ "Айбокс Банк", ТОВ "Геймдев", ТОВ "Білліонаре Казіно Компані", ТОВ "Фьорст Він", а також ТОВ "Вікторія-Софт".

Крім того, ТОВ "Ройал", ТОВ "Примум", ТОВ "Генезис Гейм" і ТОВ "Бгг Технолоджіз Україна" втратили ліцензії на гральні автомати, а ТОВ "Айфар Груп" ― на гральні автомати та гральний стіл із кільцем рулетки і гральні столи.