"Укрзалізниця" підписала угоду про розвиток залізничного сполучення з Польщею

Польська та українська залізниці домовилися про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між країнами задля збільшення експортно-імпортного потенціалу.

Відповідну угоду між польським оператором "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (PKP S.A.) та АТ "Укрзалізниця" підписано 28 серпня, повідомляє пресслужба української залізничної компанії.

Відповідно до положень угоди, PKP S.A. опрацює заходи для укладення окремих угод з "Укрзалізницею" у сфері управління залізничною інфраструктурою, вантажних і пасажирських залізничних перевезень. Також з метою розробки проєктів окремих угод сторони утворять спільні робочі групи.

Крім того, сторони домовилися, що перевантаження вантажів у вагони іншої ширини колії або перестановка вагонів на візки іншої ширини колії здійснюватиметься не лише приймаючим перевізником на прикордонній станції, що знаходиться на території його держави, але й, за умови погодження, такі операції можуть здійснюватися перевізником, який здає вантаж, на прикордонній станції, що знаходиться на його території.

Обслуговування ж поїздів локомотивною тягою між прикордонними станціями для вантажного сполучення в обох напрямках буде здійснюватися локомотивами й локомотивними бригадами АТ "Укрзалізниця" та компанії PKP S.A. з дотриманням паритету 50/50.

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Голова "Укрзалізниці" Євген Лященко зауважив, що це перша з 1994 року угода такого рівня між залізницями двох країн.

"Разом ми продовжимо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажиро- й вантажообіг між нашими країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для наших залізниць та національних економік України та Польщі", – наголосив очільник "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, у серпні розпочала роботу польська дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" – Ukrainian Railways Cargo Poland.