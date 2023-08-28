"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди із Києва та Одеси до Львова

Для збільшення пропозиції квитків на пікові дати міжсезоння "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, зокрема призначено поїзди у сполученні між Києвом, Одесою і Львовом:

на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів - Київ - Львів здійнить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, до Києва поїзд прибуватиме о 22:05.

одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів - Одеса - Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, прибуття у Львів – о 20:44.

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Водночас скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд №31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Новим тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.