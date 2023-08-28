Санкції працюють: Росія витратить $7 мільярдів з резервного фонду Путіна на порятунок авіапрому

Російська влада розглядає можливість виділити понад 650 млрд рублів ($6,8 млрд за поточним курсом) на проєкти в галузі авіаційної промисловості з Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна.

Про це пише російський Інтерфакс із посиланням на джерело в уряді РФ.

Більшу частину цієї суми, близько 410 млрд рублів, можуть виділити на довгострокову (до 2030 року) програму оновлення парку літаків та гелікоптерів ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія", яке обслуговує Путіна та інших російських високопосадовців.

Решту 240 млрд рублів можуть виділити на розширення виробництва російських цивільних літаків, а також двигунів та агрегатів, експорт яких до Росії закритий через санкції.

На початку цього року російський уряд вже затвердив паспорти інвестпроєктів із постачання авіатехніки з використанням коштів ФНБ на загальну суму близько 270 млрд рублів. Зокрема, 175 млрд рублів підуть на передачу в 2023-2025 роках 63 літаків "Аерофлоту" (34 SSJ-NEW, 18 МС-21 і 11 Ту-214). Техніка надаватиметься у 18-річний лізинг.

Близько 44,5 млрд рублів спрямовані на поставку в 2023-2025 роках 86 вертольотів російського виробництва 17 регіональним перевізникам, ще майже 50 млрд рублів – на передачу в 2024 році літаків (8 SSJ-NEW та 10 "Байкалів") та 21 вертольота (10 Мі-171А2 та 11 Мі-171А3). В обох інвестпроєктах постачальником техніки виступає "Державна транспортна лізингова компанія": у першому випадку термін лізингу становитиме 15 років, у другому – від 10 до 18 років.

У червні Мішустін на нараді з авіабудування в Казані повідомив про рішення виділити з ФНБ майже 42 млрд рублів на проект збільшення випуску Ту-214 до 20 літаків на рік. Усього на це потрібно 83 млрд рублів.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, майже всі програми виробництва нових пасажирських літаків у Росії, які у майбутньому мали замінити авіапарк західних літаків Boeing та Airbus, опинилися на межі зриву.

Росії поки що вдається зберегти свій повітряний флот завдяки каналам постачання запчастин в обхід санкцій. Станом на 1 травня цього року російські перевізники мали 541 літак західного виробництва, який перебував на службі або на техобслуговуванні. Це приблизно відповідає їх кількості до початку повномасштабної війни, враховуючи, що 75 орендованих літаків російські авіакомпанії повернули іноземним власникам.

Без західних літаків російським авіакомпаніям довелося б суттєво скоротити перевезення, оскільки вони мають лише близько 150 пасажирських літаків російського виробництва.

Однак на іноземних літаках, що залишилися, без належного обслуговування і запчастин російські авіакомпанії зможуть літати лише до 2025 року – такий термін глава "Ростеху" Сергій Чемезов назвав на зустрічі з президентом Путіним.