Додаткові 1,5 мільярда ЄІБ буде спрямовано на проєкти відновлення в регіонах

Додаткові 1,5 млрд грн коштів Європейського інвестиційного банку буде спрямовано на проєкти відновлення в регіонах.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 28 серпня відбулося засідання Міжвідомчої комісії щодо розподілу першого траншу коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах.

Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 млрд грн. Із них 140 відповідають встановленим вимогам і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісією підтримує ці проєкти і рекомендує їх до погодження.

Ідеться про залишки коштів, що надійшли у 2022 році від ЄІБ до державного бюджету. Відповідно до рішення уряду ці кошти будуть спрямовані на нові бюджетні програми.

"Пропозиції формуються регіональною владою з урахуванням доцільності, ефективності, взаємоузгодженості, пріоритетності та задоволення першочергових потреб населення. Після цього вони передаються Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для їх подальшого розгляду Міжвідомчою комісією", – сказано в повідомленні.

Рішення про порядок і умови розподілу коштів Європейського інвестиційного банку в сумі 4,48 млрд грн було ухвалене урядом України в червні 2023 року. Відповідно до цього рішення, головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пріоритет надається тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії або ж зазнали найбільшого навантаження через значний притік внутрішньо переміщених осіб.