Китай постачає 67% критично важливих компонентів для російських дронів

Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, 17% із них відбуваються через Гонконг.

Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, на Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно.

Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти.

Так, Міжнародна робоча група вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні.

Водночас, згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.

Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн-союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі", – наголосив Єрмак.

Зокрема, запропоновано узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів гармонізованої системи.

Також компанії мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства. Рекомендовано посилити співпрацю між виробниками та органами влади з метою покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів. Крім того, уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики.

На думку експертів, необхідне більш ефективне використання наявних інституцій та механізмів. Зокрема, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей. Застосування методів боротьби з відмиванням грошей до експортного контролю цінне для виявлення структур у третіх країнах, які є важливими для виробництва та експорту військової продукції в Росію, особливо якщо виробництво відбувається за межами коаліції, що запровадила санкції.