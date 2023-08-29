У Фінляндії можуть конфіскувати столичну арену, яка належить російським олігархам, через несплату оренди, – ЗМІ

Влада фінської столиці Гельсінкі може забрати під свій контроль одну з найбільших у країні арену, яка належить російським олігархам, через невчасну сплату оренди.

Як пише Yle, оренду на ділянку, на якій розташована арена, мали заплатити до середини липня.

Зазначається, що раніше міська влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною "Гельсінкі", оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Останній внесок за оренду в 100 тис. євро виявився несплаченим. Внесок мав бути перерахований у середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня.

Якщо орендну плату не буде сплачено, арену доведеться продати через її конфіскацію.

Очільниця міста Юхана Вартіайнена висловила сподівання, що у довгостроковій перспективі в арени з'явиться новий приватний власник.

Міністр закордонних справ Еліна Валтонен раніше заявила, що влада шукає вихід із ситуації.

Арена "Гельсінкі", що вміщає 15 500 глядачів – один із найбільших у країні багатофункціональних майданчиків для проведення заходів. Генеральними власниками будівлі є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні. Росіяни володіють частиною арени через Arena Events.