Найбільша криптовалютна біржа Binance може повністю піти з Росії

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance проводить переоцінку свого російського бізнесу.

Як пише Wall Street Journal із посиланням на представника компанії, розглядаються всі варіанти, включаючи повний вихід з РФ.

Днями Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами. Це торкнулося користувачів, які пройшли верифікацію "Знай свого клієнта" (Know Your Customer, KYC) Росії. Водночас користувачам з РФ, які проживають в інших країнах, дозволено торгувати будь-якими валютами, окрім рубля, євро, долара та гривні.

Обмеження запровадили після публікації WSJ про те, що Binance, як і раніше, допомагає росіянам переказувати гроші за кордон, незважаючи на взяте на себе зобов'язання дотримуватися західних санкцій.

У травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни оминають санкції.

У своїй заяві Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

Як повідомлялося, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.