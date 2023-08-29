Південна Корея надасть Україні майже $400 мільйонів допомоги

Південна Корея у наступному році надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 520 млрд вон ($394 млн), що у понад вісім разів більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги передбачає 130 мільярдів вон на відновлення, 260 мільярдів на гуманітарну допомогу та ще 130 мільярдів вон через міжнародні організації.

У липні президент Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що цьогоріч його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок", не повідомляючи деталей.

Сьогодні Юн Сок Йоль також оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, що включають Азіатсько-Тихоокеанський регіон та Африку, з 1,4 трильйона вон до 2 трильйонів вон ($1,51 млрд).

Збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон та захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність в якості ключового члена світової спільноти, заявили в корейському Міністерстві економіки та фінансів.