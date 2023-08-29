Російські компанії Бубки продовжують продавати пальне окупантам, – ЗМІ

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору лишається членом Національного олімпійського комітету, а російські компанії, якими він володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами.

Про це пише Bihus.Info.

Півтора місяці тому журналісти виявили, що родинна компанія Сергія Бубки – "Фірма Монблан", де він значиться співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни офіційно зареєструвалася у Росії та почала співпрацювати з окупантами.

Тоді йшлося про три контракти на постачання пального на 800 тисяч рублів. Як наголошують у Bihus.Info, після виходу матеріалу СБУ відкрила кримінальне провадження.

Водночас сам Бубка ніяк не прокоментував знайдені журналістами документи. А міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який паралельно є президентом Національного олімпійського комітету (до листопада 2022-го року на цій посаді був сам Бубка), зазначив, що одразу поговорив з олімпійським чемпіоном: "Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь".

Утім, жодного позову від Бубки до журналістів не надійшло. Натомість російські компанії, де він значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Розслідувачі Bihus.Info знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

27 липня "Фірма Монблан" уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне "казначейству" так званої "ДНР".

Ще один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму "Спортивный клуб Сергея Бубки", основний вид діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії, яка була створена Бубками ще в 90-их роках у Донецьку.

У липні компанія підписала контракт з так званим "МВС ДНР" на 2 тисяч 250 рублів. За ці гроші "Спортивний клуб Сергія Бубки" має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Крім того, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Як уточнюють у виданні, він справжній і станом на зараз активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії.