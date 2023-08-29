"Вічна пам’ять": "Укрпошта" випустила благодійну марку, присвячену полеглим героям. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Сьогодні ми вшанували пам’ять полеглих захисників, що боролися за цілісність, суверенність та неподільність України. Доземний уклін і честь кожному бійцю й захисниці, які відстоювали незалежність нашої держави!", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Тираж поштової марки становить 500 000 екземплярів. Номінал – 12 грн (відповідає тарифу на пересилання непріорітетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі). До марки випущено конверт "Перший день". Ціна маркового аркуша – 75 грн.
Ескіз до поштової марки та конверту "Перший день" створено заслуженим художником України Олегом Шуляком.
Відсьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, в офіційному інтернет-магазині та на маркетплейсах eBay і Amazon.