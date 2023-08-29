В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

АТ "Укргазвидобування" (належить до групи "Нафтогаз") відкрило нове родовище газу, його запаси можуть сягати мільярда кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – прокоментував тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що компанія продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.