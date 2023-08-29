ВАКС конфіскував шість двигунів до літаків "Руслан" у російської авіакомпанії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 29 серпня задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції та застосувала санкції до російських авіакомпаній Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics BV, "Волга-Днєпр-Москва" та "Авіакомпанія Волга-Днєпр".

Як повідомляє пресслужба ВАКС, у межах санкцій суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави України активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом наступних п'яти днів.

Як повідомлялося, у червні 2023 року конфіскувала транспортний літак Ан-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Днєпр", який перебуває у Торонто, та розпочала процес його передачі Україні.

Зазначений літак прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну й не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді Ан-124 стояв у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.

Росіяни вважають арешт літака "незаконним захопленням". Зрештою "Волга-Днєпр" направило канадському уряду лист із ультиматумом – або питання вирішується мирним шляхом, або вона подає в арбітраж