Курс російського рубля відновив падіння попри доручення Путіна

Курс російського рубля знову знижується з початку цього тижня.

У вівторок долар на Московській біржі подорожчав на 1,02% або на 97 коп. – до 96,2825 рубля, перевищивши позначку 96 рублів за долар вперше з 16 серпня, передає РБК.

Курс євро зріс на 90 копійок, або 0,87%, піднявшись до позначки 104,0825. Європейська валюта торгується вище за позначку 104 рублі також вперше з 16 серпня поточного року.

Зниження курсу рубля може бути пов'язане із закінченням податкового періоду, вважає експерт російської інвесткомпаній "БКС Світ інвестицій" Дмитро Бабін.

Він пояснив, що закінчення податкового періоду зазвичай призводить до зменшення пропозиції іноземної валюти з боку експортерів. У попередні два місяці рубль у цей момент починав помітно слабшати.

Раніше російський економіст Михайло Задорнов, колишній голова банків "Открытие" та "ВТБ24" та міністр фінансів Росії у 1997-1999 роках, зазначав, що курс рубля падає на тлі скорочення профіциту торговельного балансу: російський експорт зменшується, а імпорт зростає. Однією із причин збільшення імпорту Задорнов називав серйозне бюджетне стимулювання імпорту, яке спостерігається з початку року і може бути пов'язане з нарощуванням закупівлі комплектуючих для виробництва зброї.

За його словами, ще однією неочевидною причиною ослаблення курсу рубля могли стати рупії, отримані російськими компаніями за експорт нафти, які зависли в індійських банках.

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Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні 15 серпня підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор. Анонс позапланового засідання тимчасово стримав падіння рубля, однак після оголошення його результатів знецінення російської валюти відновилося.

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Через падіння рубля Владімір Путін 16 серпня провів екстрену нараду з урядовцями та головою центробанку РФ Ельвірою Набіуліною. Її підсумком стало доручення експортерам збільшити обсяги продажу валютної виручки. Також розглядалася можливість повернення нормативів продажу експортерами валютної виручки та обмежень на рух капіталу, але від них поки що відмовилися.