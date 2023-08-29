Масові доноси і глушіння GPS: Російські авіатори скаржаться на наслідки боротьби з українськими дронами

Аеродроми Підмосков’я, які використовують представники малої авіації, змушені передавати силовикам детальні плани польотів через масові доноси росіян, які плутають літаки з українськими безпілотниками, а пілотам доводиться орієнтуватися за "ялинками" через глушіння сигналу GPS.

Про це президент російської Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов розповів місцевому інформагентству РБК.

"Якщо літак летить на висотах умовно 500 метрів, то, звісно, пропадає навігація, і ти не знаєш, куди летіти. Іноді можна маневрувати висотою, піти на нижні висоти, як ми говоримо, "по ялинках пересуватися", але це теж небезпечно", – сказав Мінігулов.

За його словами, авіатори намагаються знайти технічне рішення, яке дозволить літакам користуватися системами навігації та не заважати російській ППО.

З травня мінімум половина території Московської області опинилася в "червоній зоні" сервісу GPSJam, який відслідковує проблеми з навігацією. "Червона зона" означає, що про проблеми повідомлялипонад 10% літаків. Ці дані стосуються лише роботи GPS-сигналу у повітрі: на землі сигнал може, як і раніше, працювати.

Крім того, аеродроми Московського регіону тепер надають плани польотів не тільки Росавіації, а й російським правоохоронцям через те, що місцеві мешканці приймають повітряні судна малої авіації за українські безпілотники і повідомляють екстрені служби.

За словами директора аеродрому "Щокіно" Сергія Рябчинського, співробітники поліції та ФСБ неодноразово показували йому відео, зняті росіянами і просили впізнати літак: "Показували, питали: "Ваш?" Я кажу: "Це я сам лечу". Запитували, як доведу. Ну, що я, не знаю, на чому літаю?".

Попереджає поліцію про польоти та аеродром "Волосово".

"У них дуже багато дзвінків від місцевих мешканців, які виявляють пильність і починають їх "кошмарити", – розповіли у керівництві аеродромв.

Водночас авіаційний клуб "Паралет" зіткнувся з додатковими обмеженнями роботи. Як розповів Михайло Козьмін, аероклубу обмежили зону польотів.

"У нас була зона більша, зараз її трохи урізали. Тому що на нас багато витрачається ресурсу ППО, коли вони відстежують повітряний простір", – пояснив він.

Як повідомлялося, за останні два тижні найбільші московські міжнародні аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово" неодноразово призупиняли роботу. Російська влада пояснювала це атаками безпілотників на Москву, декілька з них влучили у вежі "Москва Сіті".