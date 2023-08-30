США запровадили санкції проти бізнес-джетів російських компаній

Міністерство торгівлі США включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Як пишуть "Известия", зокрема, у чорний список потрапили три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450 і один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан", два Gulfstream – G550 і G650 "Північно-Заходу", один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia, а також один Airbus A319 компанії RusJet, передає The Moscow Times.



За даними сервісу Flightradar, із дев’яти бізнес-джетів, що потрапили під санкції, лише два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) та Азербайджану (Баку). Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший – із червня 2023-го. Літаки інших операторів припинили польоти наприкінці липня – на початку серпня.



Також бюро промисловості та безпеки Мінторгу США додало до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Список поповнився 117 одиницями, які експлуатують "Аерофлот", "Побєда", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральські авіалінії", Utair, "Ямал", Smartavia та інші.



Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер зазначені 297 літаків російських компаній, включаючи два бізнес-джети мільярдера Романа Абрамовича. Попередній варіант списку було складено у березні 2023 року.



Санкції щодо цивільної авіації Росії вперше було введено у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тоді ж США, ЄС, Велика Британія та Канада закрили своє небо для російських літаків. Після цього Вашингтон попередив міжнародні аеропорти по всьому світу, що санкції забороняють заправку, обслуговування та ремонт бортів із Росії.