Київські кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше, – Кличко

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно вступить у силу з 1 вересня.

Мер Києва нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", – уточнив Кличко.

Як повідомлялося, на початку серпня роботу кафе та ресторанів в Одесі та Одеській області також продовжили до 23:00.