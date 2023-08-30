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Київські кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше, – Кличко

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Київські кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше, – Кличко
Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно вступить у силу з 1 вересня.

Мер Києва нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", – уточнив Кличко.

Як повідомлялося, на початку серпня роботу кафе та ресторанів в Одесі та Одеській області також продовжили до 23:00.

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Топ коментарі

  • Евгений Magirus
    Вообще не понимаю возмущениями касательно этой новости. Для всех, кто возмущается предлагаю сделать работу продуктовых маркетов с 12-ти до 15-ти часов и вход в магазин только по военным билетам. Не, ну а х"ле вы расслабленно так ходите по магазинам - война же в стране. Если у кого-то плохо, то без причины должно быть у всех плохо. Чиста расеянская логика
  • Евгений Magirus
    Ну может вы и ходите по наливайкам, а сходить в кафе и заказать пиццу - это дело каждого и каждый сам решает, куда и на что ему тратить деньги. Совок как был в головах у людей, так и остался и никаким переходом на українську мову это из головы не выветришь. Пусть люди работают
  • Деніс Войцеховський
    Уставшім ат вайни треба більше часу на відпочинок?
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