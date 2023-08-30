Російському олігарху Шелкову повідомили про нову підозру – обходив українські санкції через фірму у Європі
Як повідомляє пресцентр СБУ, з’ясувалося, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.
"На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію", – пояснили правоохоронці.
Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила зловмисникам мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.
Зазначається, що в такий спосіб упродовж 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.
На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Як повідомлялося, у червні спецслужби встановили, що російський олігарх Михайло Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.