Російському олігарху Шелкову повідомили про нову підозру – обходив українські санкції через фірму у Європі

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Як повідомляє пресцентр СБУ, з’ясувалося, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

"На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію", – пояснили правоохоронці.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила зловмисникам мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.

Зазначається, що в такий спосіб упродовж 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як повідомлялося, у червні спецслужби встановили, що російський олігарх Михайло Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.