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Енергетики зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. "Укренерго" закликає українців заощаджувати

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Енергетики зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. "Укренерго" закликає українців заощаджувати
Українці продовжують бити рекорди зі споживання електроенергії. Так, 29 серпня, у період вечірнього максимуму попит перевищив попередній рекордний показник на 0,7%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені", – наголошують у компанії.

Зазначається, що для покриття попиту "Укренерго" з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт-год.

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в години до початку вечірнього максимуму. Загальний обсяг 2000 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 490 МВт. Експорт відсутній.

Енергетики вкотре закликають громадян ощадливо споживати електроенергію. Для цього "Укренерго" просить вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, а також вимикати світло, коли виходять з приміщення.

Топ коментарі

  • Олег Громико
    Нічого не зрозуміло, мінімум 7-8 млн споживачів енергії покинули країну, безліч підприємств не працюють, в мене питання, яка може бути нестача !?
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    І скільки розвалено житла.
  • Fox Zeint 4b8d7570
    И сколько счас людей на войне...
    ******... завтра выродки скажут: "Ой беда, мы вынуждены поднять цену на электричество."
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