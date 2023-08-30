Енергетики зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. "Укренерго" закликає українців заощаджувати

Українці продовжують бити рекорди зі споживання електроенергії. Так, 29 серпня, у період вечірнього максимуму попит перевищив попередній рекордний показник на 0,7%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені", – наголошують у компанії.

Зазначається, що для покриття попиту "Укренерго" з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт-год.

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в години до початку вечірнього максимуму. Загальний обсяг 2000 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 490 МВт. Експорт відсутній.

Енергетики вкотре закликають громадян ощадливо споживати електроенергію. Для цього "Укренерго" просить вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, а також вимикати світло, коли виходять з приміщення.