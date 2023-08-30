Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

У період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2 копійки – до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального – на 6 копійок, до 52,5 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше – на 2 грн – "п’ятірка" здорожчала на АЗС мережі VostokGaz, до 50,89 грн/л. Водночас на станції мережі Neftek цей вид пального на 2 грн здешевшав – до 52,49 грн/л. Здешевшало на 2 грн/л у цій мережі й пальне А-95 та дизпаливо: до 55,49 грн/л і 52,49 грн/л відповідно.

Мережі АЗС ОККО й WOG ціну на А-95 відучора не змінювали, вона на їхніх АЗК становить 54,99 грн/л. Ці мережі залишили на вчорашньому рівні також і ціни на А-95+ і дизпальне: 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

Мережа АЗС SOCAR додала по 1 грн як на А-95, на "п’ятірку" з покращеними показниками якості й на дизпальне – до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л і 56,99 грн/л відповідно.

Дизпальне загалом здорожчало від 31 копійки до 2 грн.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, VST й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11-2 грн/л.