У Росії може виникнути дефіцит "Доширака" через нестачу працівників на виробництві

У Росії намічається потенційний дефіцит локшини швидкого приготування "Доширак".

За даними джерел телеграм-каналу Mash, на ситуацію впливають зміна курсу рубля та нестача робочої сили на виробництві.



Співрозмовник каналу розповів, що основну частину працівників заводу з виробництва локшини становлять мігранти із Центральної Азії. Через ослаблення рубля вони почали масово звільнятися та шукати заробіток у країнах з більш стабільною валютою. Зокрема, багато мігрантів вирушили на заробітки до Казахстану та Південної Кореї.



Ситуацію підтвердив співробітник підприємства, розташованого в Саратовській області, де виробляють "Доширак". Він зазначив, що на заводі недостатньо робітників і лише великі роздрібні мережі встигають отримувати постачання продукції.

Проте, запевняють представники керівництва заводу, вони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб уникнути зростання цін на продукцію.



На цьому етапі найбільші незручності відчувають оптові покупці, яким призупинено постачання локшини "Доширак". Проте виробники обіцяють, що цю проблему буде вирішено до жовтня.



Водночас представник ТОВ "Доширак Коя" заперечує інформацію про можливу нестачу локшини в магазинах. Нічого про це не знають й у ТОВ "Доширак Рус".