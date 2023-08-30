Китайський постачальник "Укргазвидобування" Tianjin Pipe Corporation є стабільним експортером труб у Росію, – ImportGenius

Китайська компанія Tianjin Pipe Corporation, яка є постачальником державного "Укргазвидобування", стабільно експортує труби до Російської Федерацію.

Про це свідчать дані бази ImportGenius, яка синхронізує свою інформацію з Федеральної митною базою РФ, передає Телеграф.

Зокрема, у період після вторгнення росіян в Україну 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2022 року Tianjin Pipe Corporation здійснила 103 поставки продукції у РФ. Згідно з базою даних ImportGenius, постачались переважно труби для газопроводів, безшовні стальні труби, муфти, зубчасті передачі.

Отримувачами продукції Tianjin Pipe Corporation зазначені російські АО "Нинигаз" для ООО "Газпромпереработка Благовещенск", "Афіпський НПЗ", "Арктик СПГ 2", "Виксунський металургійний завод", "Девар Петро", "Компанія "Золотий океан", "Хайлон Петроліум Пайплайн", представництво "Шлюмберже Лоджелко Інк" та інші.

Раніше стало відомо, що Антимонопольний комітет України вперше підтвердив право державних замовників не розглядати тендерні пропозиції товарів від фігурантів реєстру "Міжнародних спонсорів війни", який веде НАЗК.

За даними платформи Prozorro, трубна продукція китайської Tianjin Pipe Corporation постачається в Україну через фірму-посередника Vorex LLC (США).