Санкції працюють: Росія виявилася нездатною виробляти турбіни для ТЕС без General Electric

Спільне підприємство російського "Інтер РАО" та General Electric не зможе виробляти турбіни для ТЕС після втрати доступу до американських технологій.

Про це розповів голова російської енергокомпанії "Інтер РАО" Борис Ковальчук, передає Інтерфакс.

За його словами, до складу спільного підприємства "Російські газові турбіни" входить "як завод, так і сервісний центр".

"Відповідно, сервісні роботи здійснюються, компетенції там нарощуються", – сказав Ковальчук, відповідаючи на запитання щодо майбутнього спільного підприємства компанії з GE.

"З точки зору ліцензій, як ви сказали, прийнято GE рішення не розвивати виробництво газових турбін, тому ми говоримо про сервіс", – уточнив він.

Ковальчук підтвердив, що планів виробляти турбіни на підприємстві "у сьогоднішній обстановці, звичайно, немає".

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Як повідомлялося, у березні 2022 року американська General Electric (GE) оголосила про призупинення діяльності в Росії, але тоді компанія планувала продовжувати "підтримку" наданих послуг в енергетиці.

Однак після запровадження нових санкцій США GE з 19 червня минулого року припинила сервісне обслуговування газових турбін на російських ТЕС.

ТОВ "Російські газові турбіни" (спільне підприємство "Інтер РАО" та американської General Electric) у звіті за 2022 рік зазначало, що компанія перебуває у стадії перегляду і більше не планує локалізацію виробництва великої газової турбіни GT13E2.

Актив "Локалізація газотурбінної установки GT13E2" було списано у повному обсязі на суму 4,1 млрд рублів. За іншим спільним проектом – турбіною 6F.03РГТ спільна компанія планувала досягти рівня локалізації 90% не раніше 2027 року.

СП "Російські газові турбіни" створені в 2011 році, компанія володіє майданчиком зі збирання газових турбін 6F.03 за технологією GE (потужність до 88 МВт) у Рибінську. Виробництво було запущено у 2014 році.