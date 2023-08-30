"Укрзалізниця" витратить 79 мільйонів гривень на запуск WiFi у двох десятках поїздів

Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" 21 серпня за результатами тендеру уклала договір із фірмою "Віннком Україна" про розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організацію бездротового доступу до ресурсів мережі інтернет за 78,89 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами договору, підрядник виконає проєктні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у потягах класу "Інтерсіті". Йдеться про десять потягів Hyundai HRCS2, два потяги Skoda EJ675, два потяги ЕКр-1 "Тарпан" і два потяги МПЛТ.

Доступ до зовнішньої мережі інтернет буде забезпечуватися за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через WiFi.

Із загальної суми угоди на обладнання припадає 65,03 млн грн, а на послуги – 13,15 млн грн. Завершити роботи потрібно до квітня 2024 року. Гарантійний строк на обладнання складає три роки після монтажу та налагодження.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі у 96,00 млн грн склала 18%. Конкурентами фірми-переможця на тендері були фірми "Грін Нетворкс", "Смарт Інновейшн" та "Білінтех Україна".

Столичним системним інтегратором "Віннком Україна" володіє Ігор Поліщук, а керує Володимир Дубей. Загалом із 2016 року фірма отримала підрядів на суму 471 млн грн.