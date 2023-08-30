Держпідприємство Мінмолодьспорту витратить 300 мільйонів на ремонт тенісних кортів. Це більше, ніж міністр Федоров збирав на дрони-камікадзе
Про це повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, 29 серпня держпідприємство оголосило тендер на "Капітальний ремонт будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання обладнання на проспекті Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. Києва на базі ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон". Коригування" очікуваною вартістю 307,83 млн грн з ПДВ. Роботи потрібно виконати до кінця квітня 2025 року.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 8 вересня, а сам аукціон призначено вже на 11 вересня.
ДП "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" підпорядковується Міністерства молоді та спорту, його директором з 2020 року вказаний Павло Андрєєвський.
З березня 2020 року Мінмолодьспорту очолює Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, у вересні віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поширював збір "Єдність"! за участі державної платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank, метою якого було зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе.