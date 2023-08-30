"Метінвест" розширить потужності логістичного центру у Польщі для збільшення експорту металопродукції з України

Група "Метінвест" планує розширити логістичний центр у Польщі для збільшення експорту української металургійної продукції до країн ЄС.

Про це генеральний директор групи Юрій Риженков заявив в інтерв’ю провідному польському бізнес виданню Business Insider, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми маємо логістичний центр у Катовіце для перевезення металопродукції. Плануємо його розвивати – збільшувати потужності. Ми також розглядаємо можливість створення спільного підприємства, нового розподільчого центру або купівлі наявного, адже ми все ще постачаємо досить багато української сталі до Польщі й плануємо продовжувати це робити", – сказав Риженков.

За його словами, наразі металургійні комбінати "Запоріжсталь" і "Каметсталь" працюють на 65-70% і 75% від потужностей відповідно, більшість виробленої ними продукції експортується до країн Європи.

"Близько 25% продукції продається на внутрішньому ринку, решта йде переважно до ЄС. Зі зрозумілих причин сталь реалізовується переважно в найближчих країнах, таких як Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Болгарія. Але ми також продаємо продукцію в Італію, Німеччину чи Францію", – розповів гендиректор "Метінвесту".

Водночас він констатував, що через блокаду чорноморських портів Росією Україна втратила можливість експортувати залізну руду до Китаю. Тому залізорудні підприємства зараз використовують лише близько 35-40% своїх потужностей.

За словами Риженкова, з огляду на це "Метінвест" шукає можливості, які б допомогли включити українську залізорудну продукцію до європейського ланцюжка виробництва сталі.

"Тому ми продовжуємо шукати можливості для придбання, які б дали нам змогу використовувати українську сировинну базу, виробляти продукцію в Європейському Союзі та постачати її європейським споживачам. Ми також розглядаємо можливості будівництва нових заводів в ЄС", – розповів гендиректор "Метінвест".

Він нагадав, що компанія планує побудувати завод в Італії, який використовуватиме українську залізну руду.

"Цей завод також стане нашим першим пілотним проєктом у межах нової "зеленої" стратегії. Ми хочемо розвивати цей напрям в Запоріжжі, Каменському й, можливо, в Кривому Розі", – зауважив Риженков.

Водночас гендиректор "Метінвесту" закликав посилити санкції проти російської металургійної продукції, яка продовжує експортуватися до Європи попри війну в Україні.

"Існує багато обмежень на імпорт російської сталі до ЄС, але росіяни все ще можуть постачати, наприклад, сляби для сталевих напівфабрикатів, які раніше експортувала "Азовсталь". Росія постачає ці напівфабрикати до багатьох країн. Вони є в Чехії, Бельгії, Італії. У багатьох із цих країн все ще можна знайти російську сталь, яка по суті замінила українську продукцію. Нам треба бути жорсткішими щодо санкцій і просто закрити всі лазівки, які все ще існують у санкційних списках ЄС", – наголосив Риженков.