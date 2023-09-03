Фінляндія відправила Україні обладнання для очищення стічних вод

Фінляндія наприкінці серпня відправила в Україну велику кількість обладнання для очисних споруд.

Як повідомило МВС країни, наприкінці літа з Фінляндії в Україну відправили машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та різноманітні засоби водопостачання, зокрема насосні, передає Європейська правда.

"Потреби України залишаються широкими, тому допомога з боку Фінляндії різноманітна. Серед іншого, готується велика кількість партій із енергетичного сектору, ІТ-товарів, різної техніки", – йдеться у повідомленні.

Значна частина матеріалів, що йдуть в Україну, надходять від донорів приватного та державного секторів.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія направить в Україну 18 пакет військової допомоги. Вартість військової техніки, що поставляється, складе близько 94 млн євро