"Укрзалізниця" запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом та Києвом

"Укрзалізниця" призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом. Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.