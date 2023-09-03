"Укрзалізниця" запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом та Києвом
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"Укрзалізниця" призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом. Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:
- 08:34 – 09:31 (поїзд №6049);
- 16:36 – 17:26 (поїзд №6051);
- 18:37 – 19:27 (поїзд №6053).
Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:
- 07:28 – 08:24 (поїзд №6050);
- 09:41 – 10:32 (поїзд №6052);
- 17:36 – 18:26 (поїзд №6054).
Зазначені поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Вони робитимуть зупинки на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.