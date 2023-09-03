Індонезія вводить систему "золотих віз" для іноземних інвесторів

Індонезія запроваджує схему "золотої візи", щоб залучити іноземних фізичних та корпоративних інвесторів у спробі підняти свою національну економіку.

Про це йдеться в заяві міністерства юстиції та прав людини країни, передає Reuters.

"Золота віза надає дозвіл на проживання на тривалий період від 5 до 10 років", – сказав генеральний директор імміграційної служби Сілмі Карім.

П’ятирічна віза вимагає від індивідуальних інвесторів створити компанію вартістю $2,5 млн, тоді як для 10-річної візи потрібні інвестиції в $5 млн.

До корпоративних інвесторів вимоги в 10 разів вищі. Їм потрібно інвестувати $25 млн, щоб отримати п’ятирічні візи для директорів і членів правління, а для 10-річних віз – $50 млн.

До окремих іноземних інвесторів, які не хочуть засновувати компанію в Індонезії, застосовуються інші положення. Вимоги коливаються від $350 тис. до $700 тис., які можуть бути використані для придбання державних облігацій Індонезії.

Інші країни світу, включно з США, Ірландією, Новою Зеландією та Іспанією, запровадили подібні золоті візи для інвесторів, прагнучи залучити капітал і підприємців-резидентів.