Франція заборонить одноразові електронні сигарети

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн оголосила, що в країні незабаром будуть заборонені одноразові електронні сигарети.

Як пише Le Figaro, французький уряд незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети, передає Європейська правда.

"Люди можуть сказати нам, що це не нікотин. Але це рефлекс, жест, до якого звикають молоді люди. Саме так вони починають курити, і це потрібно зупинити", – сказала Борн.

У травні колишній міністр охорони здоров'я Франсуа Браун вже відкрив двері для заборони одноразових електронних сигарет, яка має стати частиною плану боротьби з курінням на період 2023-2028 років.

Одноразові електронні сигарети із солодкими або фруктовими смаками, яскравою упаковкою, що нагадує цукерки, і доступною ціною від восьми до 12 євро за 500 затяжок викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані на підлітків, в той час як електронні сигарети заборонені для неповнолітніх у Франції.