Російська влада вирішила не випускати іноземні банки з країни
Як повідомив заступник міністра фінансів РФ Алексєй Моїсеєв, це позиція урядової комісії, яка розглядає та дає дозвіл на кожну угоду з іноземним бізнесом, який бажає піти з Росію, передає The Moscow Times.
"Ми будемо важко випускати іноземні банки, це залежатиме від рішення про розморожування російських активів", – заявив Моїсеєв.
Він додав, що підсумкове рішення щодо кожного випадку, коли іноземці хочуть піти, приймається на рівні адміністрації президента.
Можливість виходу з РФ розглядають "Райффайзенбанк", "ЮніКредит" та "Сітібанк", які перед початком війни мали сумарні активи на 3,5 трлн руб. і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб.
Але, як зазначають джерела Reuters у банківських колах, багато іноземців не зможуть піти, оскільки російська влада має зацікавленість у тому, щоб випускати не весь іноземний бізнес, у тому числі з політичних міркувань.
"Часто працює принцип ручного управління, і коли немає транспарентності – вони зберігають собі вікно для маневру, можемо випустити, можемо не випустити, можемо націоналізувати, можемо взяти в зовнішнє управління", – пояснив співрозмовник видання.