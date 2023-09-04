50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею, – Держприкордонслужба

Половина від загального пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

"Загалом 50% від загального пасажиропотоку по всіх напрямках, де функціонують пункти пропуску, припадають саме на кордон із Польщею. До прикладу, за серпень через державний кордон в обох напрямках – як на виїзд, так і на в'їзд – прикордонники оформили близько 3,9 млн осіб загалом. І 50% – це тільки через кордон із Польщею", – заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Демченко зазначив, що 86% від усього пасажиропотоку становлять громадяни України. У серпні перетнуло кордон на в'їзд в Україну на 100 тис. більше співгромадян, ніж на виїзд.

Раніше повідомлялося, що Україна планує створити 9 пунктів пропуску на українсько-європейському кордоні.